بالصور| محمد ثروت يحتفل بعيد ميلاده.. ونرمين الفقي تعلق

احتفلت الشركة المنتجة لمسلسل "موعد مع الماضي" بعيد ميلاد الفنان محمد ثروت، وسط حضور عدد من الأصدقاء ، وظهرت زوجته إلى جانبه خلال الاحتفال، كما حضرت الفنانة رانيا منصور وزوجها.

ونشرت الشركة المنتجة صورًا من الاحتفال عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "كل سنة وإنت حبيب الملايين".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع الصور، من بينهم الفنانة نرمين الفقي التي علّقت مهنئة: "كل سنة وإنت طيب وسعيد"، وعلق الفنان علاء مرسي بإيموجي "قلوب".

يُذكر أن مسلسل "موعد مع الماضي" يضم في بطولته كلًا من آسر ياسين، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، هدى المفتي، محمد ثروت، وصبا مبارك.

وكان آخر أعمال محمد ثروت السينمائية فيلم "روكي الغلابة"، وهو من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، سلوى عثمان، وإيمي سمير غانم.





