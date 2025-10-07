إعلان

بصورة من فيلم "السرب".. شريف منير يشارك في احتفالات نصر أكتوبر

كتب- مروان الطيب:

05:58 م 07/10/2025

شريف منير

حرص الفنان شريف منير على مشاركة متابعيها على السوشيال ميديا، احتفالاته بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 73.

نشر شريف منير صورة له من كواليس فيلم "السرب" عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "بمناسبة أكتوبر العظيم، الصورة من فيلم السرب واحد من الأفلام اللى بعتز بيها جدا".

عرض فيلم "السرب" عام 2024 وتدور أحداثه حول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات والكيانات الإرهابية، ومنها واقعة ذبح 21 مصريا في ليبيا وقيام الجيش بعمليات للتصدي لتلك الجماعات الإرهابية.

يذكر أن شريف منير يشارك بفيلم "ريد فلاج" بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، نسرين أنينـ تأليف أحمد محيي، إخراج محمود كريم ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

السرب

شريف منير نصر أكتوبر فيلم السرب

