مصطفى شعبان ينعى أحمد عمر هاشم: "ترك سيرة عطرة وميراث من الحكمة"

نعى الفنان مصطفى شعبان الدكتور الراحل أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، وأستاذ الحديث وعلومه، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

ونشر "شعبان" صورة أرشيفية للدكتور الراحل عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب في نعيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أفنى عمره في خدمة العلم والدين، وترك سيرة عطرة وميراثًا من الحكمة والعطاء والاعتدال، خالص العزاء لأسرته الكريمة وللأزهر الشريف وتلاميذه ومحبيه".

وتُقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

ومن المقرر أيضًا أن يُقام العزاء في القاهرة يوم الخميس المقبل.

