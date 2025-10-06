قرار صادم من نجل فضل شاكر بعد تسليم والده للجيش اللبناني

"من غير فلاتر ولا مكياج".. 25 صورة لنجمات الفن بالذكاء الاصطناعي AI

أعلن الفنان محمد شاكر، نجل الفنان فضل شاكر، عن تعليق جميع حفلاته لحين اشعار اخر، بعد تسليم نفسه مؤخرا للجيش اللبناني من أجل حل مشاكله نهائيا.

ونشر محمد شاكر بيان رسمي عبر حساباته الرسمية على السوشيال ميديا منها انستجرام، وكتب: "نظرا للظروف التي يمر بها والدي العزيز فضل شاكر، أعلن تعليق جميع حفلاتي القادمة التي كنت أتطلع بشوق كبير لإحيائها معكم، اسأل الله أن يكون الفرج قريبا وأطلب منكم الدعاء لوالدي الذي كان دوما يستمد قوته منكم".

وجاءت التعليقات:" صدمتنا والله، الله يفك كرب والدك، فضل شاكر الصورت الرائع، ربنا معكم".

يخضع المطرب فضل شاكر، للتحقيق القضائي، بمقر تابع للجيش اللبناني، عقب تسليمه نفسه لمخابرات الجيش اللبناني أول أمس السبت.

وقال الموزع الموسيقي علي أباظة "المقرب من المطرب فضل شاكر"، في تصريح خاص لـ"مصراوي": "ماقام به فضل، كان خطوة لابد منها، من أجل حل مشاكله نهائيا".

وتابع:" أباظة: "فضل غير قلق، وواثق من البراءة، خاصة مع وجود قرار سابق بذلك".

ونشر الجيش اللبناني، بيانا أمس الأحد، وجاء به : "صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٤ مساءً، نتيجة سلسلة اتصالات بين الجيش والجهات المعنية، سلم المطلوب فضل عبدالرحمن شمندر المعروف "شاكر" نفسه إلى دورية من مديرية المخابرات عند مدخل مخيم عين الحلوة - صيدا، وذلك على خلفية أحداث عبرا في العام ٢٠١٣".

