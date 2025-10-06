تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وضمن فعاليات وزارة الثقافة للاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر تحت شعار "وفرحت مصر"، ينظم قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس، وعدد من الجامعات المصرية، مجموعة من الفعاليات الفنية تبدأ من الساعة 11 صباح غد الثلاثاء 7 أكتوبر، وذلك بساحة مركز الهناجر للفنون وبهو المجلس الأعلى للثقافة .

حيث يقام ببهو المجلس الأعلى للثقافة، معرضا فنيا بعنوان "أكتوبر بعيون الشباب " يشارك فيه عدد من الجامعات المصرية بأعمال فنية مستوحاه من نصر أكتوبر المجيد، يعبر فيها الشباب عن رؤيتهم وفرحتهم بالنصر، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من الفنون، مثل "الأزياء والديكور وطباعة المنسوجات والفنون الرقمية والذكاء الاصطناعى"، كما يعرض على شاشة عرض بالبهو، عدد من الأفلام الدعائية .

أما في ساحة مركز الهناجر للفنون، يقام ورش فنية متخصصة وجدارية، تشارك بها عدد من أساتذة الجامعات المصرية؛ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، يقدمها الأستاذ الدكتور طاهر عبد العظيم، الأستاذة الدكتورة أسماء الدسوقي، الدكتور محمد التهامي، الفنانة مي فؤاد، وبمشاركة الأستاذة الدكتورة سهير عثمان.

كما تشارك جامعة بنها وكلية الفنون التطبيقية ومركز رعاية الموهوبين والنابغين بالجامعة، وبمشاركة المعهد العالي للفنون التطبيقية بالسادس من أكتوبر والمعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، بمجموعة من الورش الفنية المتخصصة .

وأوضحت الدكتورة أسماء جبر قومسير المعرض ومنسق رئاسة قطاع المسرح باللجنة العليا لحقوق الإنسان بوزارة الثقافة، أنه من المقرر عمل جوله تثقيفية للشباب الجامعي، لحضور الفعاليات التي تقيمها الوزارة في ذلك اليوم، لتكون بمثابة ملتقى أكاديمي تثقيفي للتعارف على رؤى الشباب وتبادل الخبرات من مختلف الجامعات، مشيرة إلى أن هذا الاحتفال يترجم الدور الوطني للثقافة، ويعرف الأجيال الجديدة ببطولات الجيش المصري وتضحياته.

يشار إلى أن قطاع المسرح ينظم أيضا يوم ثقافي فني بعنوان "أكتوبر ملحمة نصر وإبداع" في السادسة من مساء يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري، بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك بإشراف الأستاذ يحيى رياض، تتضمن فعاليات اليوم ندوة ثقافية، وعرض فيلما تسجيليا من إنتاج المركز القومي بعنوان "6 أكتوبر"، ومعرض لأهم الإصدارات الموجودة بالمكتبة التي تتناول انتصارات أكتوبر، كما يتخلل الاحتفال باقة من الفقرات الغنائية لمجموعة من الأغاني الوطنية، يشدو بها الفنان "حسين فريد" وفرقة أوتار الموسيقية