هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من رحلتها في باريس والجمهور يعلق

خطفت الفنانة هدى الإتربي أنظار المتابعين على السوشيال ميديا، من أحدث ظهور لها في باريس.

ونشرت هدى مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، قبل مشاركتها في أحد عروض الأزياء العالمية.

تفاعل المتابعين بشكل كبير مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "وحش الكون"، "قنبلة الجيل"، "ملكة جمال"، "منورة الدنيا يا قمر".

شاركت هدى الإتربي في مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض في دراما رمضان 2025، وبطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

