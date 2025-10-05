دنيا عبدالعزيز تهنئ هاني رمزي بزفاف نجله شادي: "ربنا يسعده ويحفظه"

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها صورًا من حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي، الذي أُقيم مساء أمس السبت في كنيسة أبي سيفين، بحضور نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

ونشرت "دنيا" مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "ألف مبروك هاني ومنى حبايب قلبي الراقيين الغاليين، ربنا يسعد شادي ويحفظه".

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والإعلامي أحمد المسلماني، إلى جانب نخبة من نجوم الفن، أبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، لبلبة، محمود حميدة، ماجد المصري، أشرف عبد الباقي، عبير صبري، أحمد زاهر، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بوسي شلبي، داليا البحيري، حمادة هلال، وعلاء مرسي.

اقرأ أيضًا:

بفستان شفاف.. نادية الجندي تنشر صورًا جديدة والجمهور: "إيه حكايتك"

"مبروك للغوالي".. سوزان نجم الدين تهنئ هاني رمزي بزفاف نجله شادي (صور)