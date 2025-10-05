حنان مطاوع تخطف الأنظار من كواليس لقائها في إذاعة "ميجا إف إم" (صور)

كتب- مصطفى صلاح

أشعل النجم اللبناني رامي عياش أجواء جامعة الإسكندرية – فاروس، بحفل غنائي ضخم حضره أكثر من 30 ألف طالب وطالبة، في واحدة من أكبر الحفلات الطلابية التي شهدتها المدينة الساحلية خلال العام الجاري.

انطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً وسط تصفيق وهتاف آلاف الطلاب الذين استقبلوا نجمهم المفضل بحفاوة كبيرة، واستمر الحفل لأكثر من ساعتين متواصلتين من الطرب والبهجة، ضمن فعاليات احتفال الجامعة بتخريج دفعة جديدة من طلابها.

وقدّم رامي عياش باقة من أشهر أغنياته التي تفاعل معها الجمهور بحماس شديد، منها “الناس الرايقة”، “مبروك”، “اسم الله”، “دقي يا مزيكا”، “قصة حب”، “خليني معاك” وغيرها من أغانيه التي حفظها الجمهور ورددها بصوت واحد، في مشهد عكس حجم محبته وشعبيته الكبيرة في مصر.

الحفل حمل أجواءً مفعمة بالطاقة والفرح، حيث امتلأت ساحة الجامعة بالأضواء والهتافات، في ليلة جمعت بين الغناء والاحتفال، جسدت العلاقة القوية بين رامي عياش والجمهور المصري، الذي لطالما احتفى بفنه وأسلوبه المميز.