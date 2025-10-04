تنطلق غدًا الأحد فعاليات اليوم الرابع من الدورة الثامنة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبرئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان، وذلك على مسارح الغد، ومركز الهناجر للفنون، وسينما الهناجر، وقبة الغوري.

واصل قطاع الإنتاج الثقافي وقطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، تقديم عروضه المتنوعة، حيث يستضيف البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، على مسرح الغد، عرضين مسرحيين مميزين: العرض الإيطالي «من أجل موزة» في الخامسة مساءً، يليه في الثامنة عرض «تغريدة اليوم» من الأردن، بإشراف الفنان سامح مجاهد مدير المسرح.

أما على مسرح مركز الهناجر للفنون، وبإشراف الفنان شادي سرور، فتقام الورشة الثالثة بالمهرجان بعنوان «الجسد على المسرح» للفنان البولندي كرزيستوف روغاسيفيتش، في تمام الواحدة ظهرًا، وتتناول أساليب التعبير الجسدي في الأداء المسرحي المعاصر.

وفي سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المهندس حمدي السطوحي، تُعرض فعاليات «منصة مونودراما الشاشة» في الواحدة ظهرًا، وتتضمن فيلمًا تسجيليًا عن عبقري المسرح العالمي بيتر بروك بعنوان «المهابهارتا»، ضمن احتفاء المهرجان بمئوية ميلاده.

كما يشهد المجلس الأعلى للثقافة في الثانية عشرة ظهرًا ندوة كبرى عن بيتر بروك، يديرها الدكتور محمود سعيد، ويتحدث فيها الكاتب السعودي الكبير فهد الحارثي، والمخرج المصري عصام السيد، والدكتور سيد فيهم، إلى جانب عدد من المتحدثين الأجانب، بأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس.

ويختتم اليوم بعرضين ضمن أيام القاهرة للحكواتي على مسرح قبة الغوري في السابعة مساءً، يشارك فيهما الفنان ربيع زين والفنانة مي عبد السلام، في أمسية فنية تجمع بين سحر الحكاية والأداء المسرحي الحي.

