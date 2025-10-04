عماد زيادة ويسرا.. 15 صورة لـ نجوم الفن في حفل زفاف نجل هاني رمزي

تصوير /هاني رجب:

احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني، الذي يقام مساء اليوم السبت بكنيسة أبي سيفين، بالتجمع الأول، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، الفنانة يسرا ،ليلي علوي، لبلبة، إلهام شاهين ،داليا البحيري، وريهام حجاج وممدوح الكدواني، رامي إمام، وماجد المصري، عماد زيادة، أمير شاهين، حمادة هلال، هالة سرحان، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي ، وعبير صبري، وغيرهم.

وكان الفنان هاني رمزي احتفل بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

