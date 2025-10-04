إعلان

عماد زيادة ويسرا.. 15 صورة لـ نجوم الفن في حفل زفاف نجل هاني رمزي

كتب : معتز عباس

10:21 م 04/10/2025
  عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    أشقاء الفنان هاني رمزي
  • عرض 15 صورة
    لبلبة في حفلف زفاف نجل هاني رمزي
  • عرض 15 صورة
    ماجد المصري واشرف عبدالباقي
  • عرض 15 صورة
    نجوم المجتمع في حفل زفاف نجل هاني رمزي
  • عرض 15 صورة
    علاء مرسي وهاني رمزي
  • عرض 15 صورة
    هاني رمزي ورامي امام
  • عرض 15 صورة
    هاني رمزي ولبلبة وهاين البحيري
  • عرض 15 صورة
    هاني رمزي واحمد زاهر
  • عرض 15 صورة
    هاني رمزي ويسرا
  • عرض 15 صورة
    هاني رمزي ومتحدث الصحة دكتور خالد مجاهد وماجد المصري
  • عرض 15 صورة
    أشقاء الفنان هاني رمزي في حفل زفاف نجله
  • عرض 15 صورة
    يسرا
  • عرض 15 صورة
    يسرا وهاني رمزي
  • عرض 15 صورة
    يسرا ولبلبة والهام شاهين

تصوير /هاني رجب:

احتفل الفنان هاني رمزي بزفاف نجله شادي على فتاة من خارج الوسط الفني، الذي يقام مساء اليوم السبت بكنيسة أبي سيفين، بالتجمع الأول، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

شهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم، الفنانة يسرا ،ليلي علوي، لبلبة، إلهام شاهين ،داليا البحيري، وريهام حجاج وممدوح الكدواني، رامي إمام، وماجد المصري، عماد زيادة، أمير شاهين، حمادة هلال، هالة سرحان، محمود حميدة، أشرف عبد الباقي ، وعبير صبري، وغيرهم.

وكان الفنان هاني رمزي احتفل بخطوبة نجله شادي، مطلع شهر فبراير الماضي في أجواء عائلية، بحضور الأهل والأصدقاء والمقربين.

يذكر أن الفنان هاني رمزي يشارك في مسلسل "بدون مقابل"، مع داليا البحيري، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، ومحمد أبو داوود، نسرين طافش، وتأليف حسام موسى، وإخراج جمال عبدالحميد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفنان هاني رمزي هاني رمزي يحتفل بزفاف نجله زفاف شادي نجل هاني رمزي حفل زفاف نجل الفنان هاني رمزي

