"خسيتي جامد".. 10 صور لـ داليا البحيري تثير الجدل بعد خسارتها الوزن

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار المتابعين على موقع "انستجرام"، بعد نشرها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت داليا البحيري مرتدية فستان جميل وأنيق، كشف عن جمالها وأنقاتها، والذي تفاعل معه المتابعين بشكل كبير.

أثارت الصور جدل المتابعين، الذين تساءلوا عن فقدان داليا البحيري الوزن في الفترة الماضية، وجاءت التعليقات، كالتالي: "برافو خسيتي جامد"، "ايه ده لا فعلا خسيتي"، حلو شكلك كده أحسن".

وكتب آخرون: "طاقة إيجابية هائلة"، "جميلة وعسل وقمر"، "ايه يادودو الحلاوة والجمال ده"، قمراية وجميلة".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

