إعلان

"خسيتي جامد".. 10 صور لـ داليا البحيري تثير الجدل بعد خسارتها الوزن

كتب : معتز عباس

08:06 م 04/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الفنانة داليا البحيري
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري (2)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (3)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (4)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (5)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (6)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (2)
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري
  • عرض 10 صورة
    داليا البحيري باطلالة جديدة (7)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة داليا البحيري أنظار المتابعين على موقع "انستجرام"، بعد نشرها أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت داليا البحيري مرتدية فستان جميل وأنيق، كشف عن جمالها وأنقاتها، والذي تفاعل معه المتابعين بشكل كبير.

أثارت الصور جدل المتابعين، الذين تساءلوا عن فقدان داليا البحيري الوزن في الفترة الماضية، وجاءت التعليقات، كالتالي: "برافو خسيتي جامد"، "ايه ده لا فعلا خسيتي"، حلو شكلك كده أحسن".

وكتب آخرون: "طاقة إيجابية هائلة"، "جميلة وعسل وقمر"، "ايه يادودو الحلاوة والجمال ده"، قمراية وجميلة".

وكانت آخر مشاركات داليا البحيري الفنية بفيلم "أولاد حريم كريم" عام 2023، وشاركها البطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، تأليف زينب عزيز، إخراج علي إدريس.

اقرأ أيضا..

"الدنيا كانت بتلعب بيا".. منة جلال تتعرض لذبحة صدرية

إيمان العاصي تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. ونجمات الفن يعلقن

الفنانة داليا البحيري إطلالة داليا البحيري داليا البحيري بعد خسارة وزنها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

7 ساعات من النقاش.. تفاصيل موافقة اللجنة الخاصة على تعديل "الإجراءات الجنائية"
مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند