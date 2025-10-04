بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب مع صديقتها (صور)

بالصور.. هاني رمزي يستقبل ضيوفه من نجوم الفن في حفل زفاف نجله شادي

كتبت- نوران أسامة:

خطفت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة لها بصحبة صديقتها بأحدث ظهور لها.



ونشرت كنزي دياب، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جيد جدا".

وحازت الصور على إعجاب متابعوها، حيث كتب أحدهم: "كنزي السكر أهي"، وكتب آخر: "العسل كله".

يُذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".