إعلان

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ كنزي عمرو دياب مع صديقتها (صور)

كتب : نوران أسامة

03:38 م 04/10/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    كنزي عمرو دياب (1)
  • عرض 5 صورة
    كنزي عمرو دياب (5)
  • عرض 5 صورة
    كنزي عمرو دياب (3)
  • عرض 5 صورة
    كنزي عمرو دياب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- نوران أسامة:

خطفت كنزي ابنة النجم عمرو دياب، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة لها بصحبة صديقتها بأحدث ظهور لها.

ونشرت كنزي دياب، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جيد جدا".

وحازت الصور على إعجاب متابعوها، حيث كتب أحدهم: "كنزي السكر أهي"، وكتب آخر: "العسل كله".

يُذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

عمرو دياب إطلالة أنيقة إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر أمني: وفدا حماس وإسرائيل سيصلان إلى القاهرة خلال يومين لبحث ملف الأسرى
مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند