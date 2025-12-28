سيدان جديدة تقتحم المنافسة.. هل تتفوق إم جي GT على هيونداي إلنترا AD؟

قبل أيام، كشفت مجموعة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة "إم جي" MG التجارية في مصر، عن السيارة إم جي GT لأول مرة منذ أسابيع قليلة في السوق المحلي.

وبعد طرح إم جي GT في السوق المصري لأول مرة، تدخل السيدان الصينية الجديدة في منافسة مع واحدة من أكثر السيارات انتشارًا واعتمادية في فئتها وهي هيونداي إلنترا AD والفارق السعري بين أول فئة بالطرازين 100 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مقارنة تفصيلية بين السيارتين إم جي GT وإلنترا AD:

أداء محرك إم جي GT وإلنترا AD

تعتمد السيارة إم جي GT على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، يولد قوة تبلغ 180 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

فيما تأتي إلنترا AD بمحرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

أبعاد إم جي GT وإلنترا AD

تأتي إم جي GT بطول يبلغ 4675 مم، وعرض 1842 مم، وارتفاع 1473 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2585 مم، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا.

وبلغ الطول الكلي لهيونداي إلنترا AD الجديدة 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

مواصفات الأمان والسلامة بإم جي GT وإلنترا AD

تمتلك إم جي GT مواصفات أمان تشمل، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستارية، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة ABS وEBD، ESP، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، مع فرامل يد إلكترونية.

فيما جهزت FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة.

الكماليات والتجهيزات بإم جي GT وإلنترا AD

يتوفر بمقصورة إم جي GT مكيف هواء أوتوماتيكي مع مخارج تكييف خلفية، ومقاعد من الجلد، تتميز السيارة بخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح ، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات رقمية قياس 7 بوصات، وشاشة ترفيه تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم ربط الهاتف بالسيارة عبر تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

بينما إلنترا ad تأتي مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40، أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

أسعار وفئات إم جي GT وإلنترا AD

تقدم السيارة إم جي GT بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 999 ألف و990 جنيه، والفئة الأعلى مقابل مليون و50 ألف جنيه.

تتوفر هيونداي إلنترا AD سيدان العائلية موديل 2026 بسعر رسمي يبدأ من 899.000 جنيه للفئة Baseline الأولى، والفئة Modern الثانية سعرها 990.000 جنيه، والفئة Modern سعرها الرسمي 999.000 جنيه.

