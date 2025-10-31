إعلان

أحمد السعدني يحتفل بالمتحف المصري الكبير وينشر صورته بالذكاء الاصطناعي

كتب : مصراوي

04:14 م 31/10/2025

أحمد السعدني

شارك النجم أحمد السعدني، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة له، تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي.

ظهر السعدني في ثوب ملك مصري قديم، وخلفه نهر النيل والمراكب الشراعية تعلوها الشمس، وعلق "أحمس السعدني".

ومن بين تعليقات الجمهور على الصورة: "رائعة"، "الملك"، "سقنن رع"، "هيبة".

جدير بالذكر أن أحمد السعدني عُرض له ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة في مهرجان الجونة السينمائي فيلم "ولنا في الخيال حياة"، وشاركه البطولة مايان السيد، عمر رزيق، تأليف وإخراج سارة رزيق، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي، كما شارك كضيف شرف في فيلم "السادة الأفاضل" إخراج كريم الشناوي، وبطولة كوكبة من نجوم الفن.

وعُرض للسعدني في رمضان 2025 مسلسل لام شمسية، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، يسرا اللوزي، علي البيلي، ياسمينا العبد.

