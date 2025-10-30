أحمد فهمي يحتفل بانتهاء عرض مسلسل "ابن النادي"

احتفل الفنان أحمد فهمي بانتهاء عرض مسلسل "ابن النادي" على منصة "شاهد" الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

ونشر أحمد فهمي صور من كواليس المسلسل عبر حسابه على فيسبوك وحرص على تهنئة فريق العمل وكتب: " النهاردة نزل آخر حلقتين من مسلسل ابن النادي، مع انتهاء حلقاته حابب يكون فيه شكر وعرفان لكل اللي ساهم في خروج العمل بالشكل اللي عجب حضرتكم، من المنتج صديقي وصاحبي طارق الجنايني للمخرج الكبير وحط تحت كلمة كبير دي مليون خط كريم سعد والمؤلف الواعد مهاب طارق ومدير التصوير حسام حبيب اللي دايماً وشه حلو عليا ومهندس الديكور جيمي والاستايلست مروة عبدالسميع".

مضيفا: "إلى كل أصدقائي الممثلين اللي كنت بستني أروح التصوير عشان أقابلهم وكل كرو العمل من إنتاج وعمال، حتى يبقى الشكر الأول والأخير دايماً لحضرتكم سبب النجاح وسبب التركيز في إن الواحد يشتغل عمل يليق بيكم، ردود أفعالكم الحلوة هي العيدية اللي بستناها زي طفل صغير بعد كل عمل مليون شكرا ليكم . ابن النادي".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، وتدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، سيد رجب، محمد لطفي رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

