"كارثة طبيعية" يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة في “Watch it”

كتب : مصطفى حمزة

01:24 م 30/10/2025
    حمزة العلي فى كواليس كارثةطبيعية
    حسام حامد
    المخرج مع محمد سلام وجهاد بالكواليس
    محمد سلام و المخرج حسام محمد
    مسلسل كارقة طبيعية

تصدر مسلسل "كارثة طبيعية" من بطولة الفنان محمد سلام، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة “Watch it”، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى والثانية، أمس الأربعاء.


وجاء المسلسل في المركز الأول، ويليه في المركز الثاني "ولد بنت شايب"، في حين جاء مسلسل "لينك" في المركز الثالث.


ويقدم الفنان محمد سلام في المسلسل أول بطولة مطلقة له، بمشاركة الفنانة جهاد حسام الدين.

مسلسل "كارثة طبيعية" من المقرر عرضه أسبوعيا بمعدل حلقتين كل أربعاء، ومن بطولة محمد سلام، كمال أبو رية، جهاد حسام الدين، حمزة العيلي، ومحمد ممدوح، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من تأليف أحمد عاطف فياض، وإخراج حسام حامد

