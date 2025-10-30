أول تعليق من هالة سرحان بعد تعرضها لموقف محرج من مذيعة لبنانية

تداول واد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للإعلامية هالة سرحان بعد تعرضها لموقف محرج من مذيعة لبنانية سألتها عن اسمها في منتدى الإعلام العربي.

وفي أول رد من هالة سرحان على هذا الموقف، قالت: "احنا مصريين وبنحب الهزار، وهي البنوتة صغيرة وأول مرة تقف ومحفظنها الأسئلة، فقالتلي احنا على الهواء انتي من أي بلد؟، اسمك إيه؟.. فهزرت معاها وقولتلها يا حبيبتي انتي مش عارفة اسمي، فقالتلي هالة سرحان، فقولتلها غششوكي وخدتها في حضني بعدها وقولتلها برافو عليكي انك أصريتي تسأليني".

وأضافت: "المرة اللي جاية لازم تذاكري، لازم تشوفي من السن والهيئة تشوفي إن دا شخص أكيد بينتمي للمهنة، وهو درس صغير لما تبتدي وأنتِ صغيرة لازم تعرفي مين الأسماء اللي صنعت تاريخ جوا المهنة، مابتكلمش على نفسي، أنا اتعلمت انظر إلى السابقين".