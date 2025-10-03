سامح حسين من الإسكندرية: تمردت على الكوميديا بـ"استنساخ" - صور

الإسكندرية – محمد البدري:

كشف الفنان سامح حسين عن أسباب خوضه تجربة فيلم "استنساخ"، الذي افتتح أولى فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ، واصفًا مشاركته بأنها "تمرد فني" على النمط الكوميدي الذي ارتبط به طوال مسيرته.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة بالفيلم، عُقدت اليوم الجمعة، في اليوم الأول من المهرجان الذي يُقام برئاسة الناقد الأمير أباظة، ويستمر حتى السادس من أكتوبر، تحت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، وتحمل دورته الحالية اسم الفنانة ليلى علوي.

وقال سامح حسين خلال الندوة: "في البداية، انتابني القلق من فكرة الذكاء الاصطناعي، لكن بمجرد قراءة السيناريو، تحمست بشدة، لأن العمل يناقش قضية تمس مستقبل المجتمع. كما أنها فرصة للتجديد بعيدًا عن الكوميديا التي اعتادني الجمهور بها."

وأضاف أن الفيلم يمثل خطوة واعية نحو كسر الصورة النمطية التي حصرته في الأدوار الكوميدية، مشيرًا إلى أنه بدأ هذا النوع من الأدوار عن غير قصد، خاصة بعد نجاحه في مسلسل "راجل وست ستات"، لكنه قرر لاحقًا التمرد على هذا القالب، وقدم أعمالًا متنوعة مثل برنامج "قطايف"، الذي شكك المنتج في جدواه قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا.

وفيما يتعلق بأزمة الفيلم مع الرقابة، أوضح حسين أن الاعتراض اقتصر على مشهدين تم حذفهما دون خلاف، مؤكدًا أن تأجيل العرض الخاص للفيلم جاء لأسباب إدارية فقط. كما نفى تكبد الفيلم أي خسائر مالية، قائلًا: "الفيلم لم يتكبد خسائر. فالإنتاج في النهاية عملية محسوبة، ولا يُقدِم المنتج على تنفيذ فكرة إلا إذا كان مقتنعًا بعوائدها المتوقعة."

من جانبه، تحدث مخرج الفيلم عبد الرحمن محمد عن كواليس التحضير، مشيرًا إلى أن العمل بدأ مطلع عام 2023، وأن اختياره للفنان سامح حسين جاء بعد مشاهدته له في مسلسل "اللص والكتاب"، لا سيما شخصية "ميشو الحاوي"، التي وصفها بالمقنعة جدًا. وأضاف: "وجدت فيه الممثل المناسب للفكرة، وتواصلت معه مباشرة، وفوجئت بتفاعله السريع وإعجابه بالمشروع."

وأوضح أن ميزانية الفيلم كانت متوسطة ولم تسمح بتقديم مؤثرات بصرية ضخمة، لكن الرهان كان على قوة الفكرة وبساطة التنفيذ، مؤكدًا أن الفيلم يمثل تجربة مختلفة، ويأمل أن يلقى تقدير الجمهور والنقاد عند عرضه على المنصات والتلفزيون.

ويُعد مهرجان الإسكندرية السينمائي أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويشهد هذا العام مشاركة واسعة من صناع السينما في دول البحر المتوسط، وسط اهتمام متزايد بقضايا الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الفن السابع، ما يجعل تجربة "استنساخ" في قلب النقاش الفني المعاصر.