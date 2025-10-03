وفاة الفنان إياد الطائي بعد صراع مع المرض

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة نادين نسيب نجيم، على تعرضها لموقف محرج عقب سقوطها على الأرض خلال حضورها مباراة كرة سلة عالمية.

ونشرت نادين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كلنا معرضين نوقع بس المهم نوقف و نكفي عادي رواق ما صار طبيعي".

وأظهر الفيديو لحظة وقوعها، ووضعها الثلج سريعا على قدمها، وتعاملها مع الحادث بشكل طبيعي جدا ليبرز قوتها وحضورها وشخصيتها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سلامة قلبك، سلامات، حمدالله على سلامتك، الله يحرسك، ده عين الحسود".

يذكر أن، نادين نجيم تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"ممكن" ويشاركها البطولة ظافر العابدين،محمد الأحمد وكارمن لبس ورفيق علي أحمد ووسام صليبا ويوسف حداد، ويتناول العمل قصة شراكة مهنية بين شخصيتين تواجهان تحديات غير مسبوقة في عالم الأعمال.