كريم سامي مغاوري يتصدر التريند بعد خروجه من المستشفى

كتب : هاني صابر

07:13 م 29/10/2025

الفنان كريم سامي مغاوري

تصدر اسم الفنان كريم سامي مغاوري، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية عقب خروجه من المستشفى .

وكان كريم مغاوري، كتب تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، قال فيها: "الحمد لله والشكر لله.. خرجت من المستشفى امبارح وهتابع العلاج من البيت، الحالة مستقرة بفضل الله".

وأَضاف: "أشكر كل اللي سأل عليا ودعالي وغمرني بحبه بجد دعواتكم أغلى شيء حصلي.. ربنا يباركلكم ويحفظكم ويخليكم ليا يا رب".

يذكر أن، كريم سامي مغاوري خضع لـ 4 عمليات جراحية خلال الفترة الماضية، منها فتق في الحجاب الحاجز، وتسليك وقص بالمعدة، وتحويل مسار.

