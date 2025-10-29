"أمام البحر".. أحدث ظهور لـ شيري عادل والجمهور يغازلها (صور)

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور.

ونشرت شيري، الصور التي ظهرت فيها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، زي العسل، الملكة، أحلى واحدة".

يذكر أن، شيري عادل تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "الرواية" وتشاركها البطولة الفنانة آيتن عامر، إلى جانب فيلم "أصل الحكاية" وسط نخبة من نجوم السينما هم خالد الصاوي، بيومي فؤاد، هالة فاخر، ومن تأليف وإخراج محمد أمين.