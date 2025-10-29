اليوم.. أنغام تطرح لأغنيتها الجديدة "اختلفنا فرقنا افترقنا"

تستعد الفنانة أنغام لطرح أحدث أغانيها التي تحمل عنوان "اختلفنا فرقنا افترقنا"، والمقرر إصدارها اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً.

وروجت أنغام للأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت البوستر الدعائي وعلقت: "النهاردة الساعة 6 مساءً".

وكانت أنغام قد شوقت جمهورها في وقت سابق بنشر مقطع من البرومو الدعائي، تضمن مشاهد من الكليب وموسيقى الأغنية الجديدة، وعلقت عليه قائلة: "Soon".

على جانب آخر، تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي ضخم في باريس على مسرح Le Palais des Congrès de Paris، يوم الأحد 2 نوفمبر المقبل.

يُذكر أن آخر أعمال أنغام كانت أغنية "سيبتلي قلبك"، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.









