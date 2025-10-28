هادي الباجوري ينشر صورًا رومانسية مع زوجته في مهرجان الجونة.. ماذا قال؟

كتبت- منى الموجي:

تصوير- نادر نبيل:

افتتحت قناة Rt Arabia، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر، ملتقى الأفلام الوثائقية "زمن الأبطال"، على المسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية.

قدمت الحفل المذيعة الكبيرة منى سلمان، وألقى سفير روسيا الاتحادية في جمهورية مصر العربية جيورجي بوريسينكو، كلمة وجه في بدايتها الشكر لدار الأوبرا المصرية التي تستضيف للمرة الثانية فعالية من فعاليات روسيا اليوم، مضيفا "منذ فترة قريبة احتفلت القناة بعيد ميلادها العشرين، وتحظى القناة بشعبية كبيرة في عدد كبير من الدول بينها مصر، ومن السمات المميزة للقناة الأفلام الوثائقية التي تساعد الجمهور على معرفة الأحداث العالمية، ومن الأشياء الجيدة أيضا فيها أنها تعرض كيف تعيش روسيا اليوم".

وتابع "سوف يكون من الرائع أن تكون هذه الفعالية بداية لإحياء فعاليات أخرى بشكل منتظم في المستقبل. مصر لا تعتبر فقط مهد الحضارة العربية ولكن أم للسينما العربية، وفي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ساعد شخصيات الفن السوفيتي في السينما المصرية، على سبيل المثال تم عمل فيلم مشترك اسمه (الناس والنيل)، ويتحدث عن السد العالي الذي هو رمز للصداقة بين الاتحاد السوفيتي ومصر، واليوم التعاون في مجال السينما يستمر، الأفلام الروسية التي تنتجها روسيا اليوم كثيرا ما تسعد الجمهور هنا وتعرض على مستوى عالمي".

وقالت يكاترينا ياكوفليفا رئيس قسم الأفلام الوثائقية في قناة rt، بعد ترحيبها بالحضور: "شرف عظيم لي أن أقف في دار الأوبرا المصرية على أرض مصر المضيافة. الشعب الروسي يحب مصر حبا جما وهم يستمتعون بالشواطئ المصرية، واليوم لم نأت لنستجم بل لنكون معا ونشاهد الأفلام الوثائقية معا ولنبكي ونضحك معا".

وأضافت يكاتريتا "نسمي ملتقانا أرض الحقيقة التي يجب الدخول إليها، وتشكل الأفلام التي تعرض في هذا الملتقى لبنة قوية لصورة التعاون بيننا، فالسينما تعد وسيلة من وسائل الدبلوماسية الشعبية والقضايا التي تعجز السياسة عن حلها نتمكن نحن أهل الفن من حلها، وفي هذا الملتقى سوف نجد أصدقاء جدد وأفكارا للأفلام المستقبلية، وبالطبع تصوير أفلام وثائقية شرف عظيم لمخرجي أي دولة".

وتابعت متحدثة عن نقطة تشابه تجمعنا الشعبين المصري والروسي "في مصر يقدر الشعب المصري تاريخه ولا يسمحون لأحد بإعادة كتابته، وفي روسيا ينظر الشعب الروسي للأبطال بقدسية شديدة، وما يوحدنا الحفاظ على الثقافة وتقدير الأبطال"، متمنية في نهاية كلمتها للحضور مشاهدة ممتعة.

كما تحدث الناقد الدكتور وليد سيف عن العلاقات المصرية الروسية، قائلا "العلاقة طويلة وممتدة بيننا وبين روسيا، والملتقى يجعلنا نتذكر أيام جميلة جدا، إذ كانت دور العرض المصرية تشهد عرض أفلام روسية، وفي المقابل كانت السينما المصرية هي الوحيدة التي تعرض في جميع دور العرض بـ روسيا، والعلاقات سينمائيا تمتد في مجال البحث العلمي والأكاديمي، ولا نستطيع أن الاستغناء عن الدور الروسي الكبير في صناعة السينما".

واختتم "الملتقى مهم جدا ويعرض لنا نوع من الأفلام نادرا ما نشاهدها، أفلام عن الأبطال هم الكفاح الحقيقي لهذا الشعب العظيم الذي يؤمن بقيمة العلم والعمل"، ووجه التحية للقناة على تنظيم الحدث وعلى دورها الإعلامي البارز في نقل الحقيقة".

الملتقى مبادرة هامة في مجال السينما الوثائقية، ومن المقرر أن يشهد عرض أفلاما من إنتاج قناة RT، بالإضافة إلى أفلام من إخراج مخرجين مصريين.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم: صبري فواز، سلوى محمد علي، الأب بطرس دانيال، محمد محمود رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأحيت الحفل فرقة sweet sound، مقدمة في البداية أغنية كاتيوشا، التي كانت تُغنى في الحرب العالمية الثانية، وذاع صيتها في روسيا، وتحكي قصة فتاة تغني لحبيبها الذي يقاتل على الجبهة، وعنها قالت مقدمة الحفل المذيعة الكبيرة منى سلمان "الأغنية تذكرنا أن هناك من يحمل السلاح وهناك من يحمل الكاميرا ليسجل لنا الحكايات في زمن البطولة".

وقامت الفرقة أيضا بتقديم أغنية روسية أخرى، كما عزفت موسيقى أغنيتي "سلمى يا سلامة" و"حلوة يا بلدي".

جدير بالذكر أن مهرجان RT.DOC الدولي "زمن الأبطال" يجمع صانعي الأفلام الوثائقية والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء والموسيقيين وقادة الرأي العام. يوحد برنامج المهرجان فكرة مشتركة: "هذا زمن الأبطال. هذا وقتنا". تتوسط كل فيلم قصة مؤثرة، وخلف كل مشهد يكمن مصير إنساني.