ياسمين صبري تستعرض رشاقتها أثناء ممارسة اليوجا.. والجمهور يعلق

كتب : معتز عباس

06:35 م 28/10/2025
خطفت الفنانة ياسمين صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم".

ونشرت ياسمين صورًا لها داخل الجيم، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة رياضية رشيقة، تلعب رياضة اليوجا.

وكتبت ياسمين، تعليقًا: "من الجيد دائمًا أن نمارس اليوجا معًا، شكرًا لك على دفع جسدي بشكل رائع".

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بحبك كتير"، "رائعة والله"، مفيش في جمالك"، "متألقة يا فنانة".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

أشرف زكي يكشف أسرار حياته في برنامج "فضفضت أوي" مع معتز التوني غداً على Watch it‎

كريم فهمي يكشف تفاصيل مسلسله الجديد مع ياسمين عبد العزيز.. فيديو

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبري أثناء ممارسة اليوجا ياسمين صبري في الجيم ياسمين صبري على إنستجرام

