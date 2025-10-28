كتب- مصطفى صلاح

يحل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ضيفاً على الحلقة الجديدة من برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه المخرج معتز التوني، في تمام غدٍ الأربعاء، عبر منصة Watch it الرقمية، في لقاء ينتظره الجمهور لما يحمله من مواقف إنسانية وكواليس فنية من مشوار النقيب داخل وخارج الوسط الفني.

ويُعد برنامج "فضفضت أوي" أحد أحدث الإنتاجات الأصلية لمنصة Watch it، حيث يقدم المخرج معتز التوني من خلاله تجربة حوارية مختلفة تجمع بين خفة الظل والصدق الفني، إذ يفتح الضيوف قلوبهم للحديث عن رحلتهم المهنية وحياتهم الخاصة في أجواء تجمع بين المتعة والمرح.

ويضم الموسم الجديد من البرنامج 30 حلقة، تُعرض أسبوعياً كل أربعاء عبر المنصة الرقمية، ويحل خلاله 30 فناناً من نجوم الصف الأول ضيوفاً على معتز التوني، في إطار من الكوميديا والارتجال المليء بالمواقف الطريفة.

ومن بين النجوم الذين سيظهرون خلال الحلقات: كريم محمود عبد العزيز، منة شلبي، محمد رضوان، محمد ثروت، هشام ماجد، عمرو يوسف، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، الدكتور أشرف زكي، محمد القس، رحمة أحمد، سامي مغاوري، محمد ممدوح، أوس أوس، ميمي جمال، ميرنا جميل، أيمن وتار، أحمد فتحي، هالة فاخر، عبد الرحمن "توتا"، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، ومحمد أوتاكا، وغيرهم من النجوم الذين يروون كواليس ومواقف مضحكة عاشوها في حياتهم الفنية والشخصية.

ويُنتج البرنامج من خلال تعاون مشترك بين شركتي "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و**"روزناما"** للمنتج هشام جمال، في خطوة تعكس تزايد اهتمام المنصة بتقديم محتوى عربي أصيل يجمع بين الترفيه والتجديد في الشكل والمضمون.

ويأتي ظهور الدكتور أشرف زكي كأحد أبرز ضيوف الموسم الأول، لما يحظى به من مكانة خاصة داخل الوسط الفني، كونه أحد الرموز النقابية والفنية التي تركت بصمة واضحة في دعم الفنانين والحفاظ على كيان المهنة. ومن المنتظر أن يتحدث خلال الحلقة عن كواليس مواقفه الإنسانية، وأصعب المواقف التي مرّ بها في مشواره الفني والإداري، إلى جانب تفاصيل من حياته الشخصية التي تظهر لأول مرة على الشاشة.

ويُذكر أن المنتج أحمد الجنايني قد حقق مؤخراً نجاحاً واسعاً من خلال مسلسل "كتالوج" بطولة محمد فراج، والذي شارك فيه عدد من النجوم من بينهم ريهام عبد الغفور، سماح أنور، تارا عماد، صدقي صخر، خالد كمال، بيومي فؤاد، دنيا سامي، الطفل علي البيلي، أحمد عصام السيد، والطفلة ريتال عبد العزيز، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج وليد الحلفاوي.

برنامج "فضفضت أوي" يواصل بذلك تعزيز حضور منصة Watch it كواحدة من أبرز المنصات العربية في تقديم محتوى ترفيهي متنوع يجمع بين الفن، والضحك، والرسائل الإنسانية، ضمن رؤية جديدة في صناعة البرامج الحوارية التفاعلية.