محمد رمضان يروج لأحدث أعماله الغنائية "ولا غلطة"

كتب : سهيلة أسامة

12:10 م 28/10/2025

محمد رمضان

روّج الفنان محمد رمضان لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "ولا غلطة"، والمقرر طرحها غدًا الأربعاء عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشر "رمضان" مقطعًا من الأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "مين المحظوظة دي، ولا ليلة جالي نوم، بفكر فيكي طول اليوم، انتي السما والنجوم، حبيبتي يا اللي وحشاني".

وفي سياق آخر، يستعد محمد رمضان لطرح أحدث أعماله السينمائية فيلم "أسد" بدور العرض خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي تاريخي حول قصة علي بن محمد الفارسي، قائد ثورة العبيد التي استمرت 14 عامًا خلال فترة الحكم العباسي.

ويشارك في بطولة العمل كل من رزان جمال، علي قاسم، ماجد الكدواني، وهو من تأليف محمد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان أغنية ولا غلطة إنستجرام

