بعد تعرضه لحادث سير.. تفاصيل الحالة الصحية لـ علي رؤوف



كشف محمد الجنايني "مدير أعمال الفنان علي رؤوف"، تفاصيل الحالة الصحية للفنان صاحب الأغنية الشهيرة "بشحت بالجيتار"، عقب الحادث المروع الذي تعرض له في السويس.

وقال محمد الجنايني لـ"مصراوي" عن حالة علي رؤوف: "الحمد لله علي كويس وبكل خير، وغادر مجمع السويس الطبي".



وتابع الجنايني: "الحمد لله الإصابة بسيطة، وغادر بعد خضوع للإسعافات اللازمة".



ونقل الفنان علي رؤوف صاحب الأغنية الشهيرة "بشحت بالجيتار"، إلى المستشفى صباح اليوم الإثنين، بعد اصطدام سيارته بقوة، بالجزيرة الفاصلة بالشارع بمنطقة الغريب، المقابلة لكورنيش السويس.



وتعرض علي رؤوف للحادث بعد أيام من إحياء أول حفل غنائي له، وأقيم في نادي السويس