إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

يستعرض مصراوي أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرهان حسين

شاركت الفنانة ميرهان حسين جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وحازت على إعجاب متابعيها.

عائشة بن أحمد

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها صورة جديدة عبر "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال طبيعية بدون مكياج.

كندة علوش

خطفت الفنانة كندة علوش الأنظار بإطلالتها الأنيقة في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، حيث ارتدت فستانًا باللون البرتقالي.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي مجموعة صور لها تم تصميمها بتقنية الذكاء الاصطناعي عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ميس حمدان

شاركت الفنانة ميس حمدان جمهورها صورًا من إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة مجموعة صور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة.

جومانا مراد

تألقت الفنانة جومانا مراد بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانًا باللون الزيتي، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

علي الحجار

شارك الفنان علي الحجار جمهوره صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق مازحًا: "كنت مدي لمراتي معاد غرامي".

إنجي علاء

نشرت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء صورًا من إطلالتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، الذي أُقيم مساء الجمعة الماضية، عبر حسابها على "إنستجرام".

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورًا لها أثناء تواجدها في حفل زفاف الفنان أحمد جمال، وشاركت جمهورها الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".