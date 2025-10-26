"بإطلالة كاجوال".. أحدث جلسة تصوير لـ بوسي والجمهور يعلق

"الأحمر يليق بها".. ميرهان حسين تخطف الأنظار في حفل زفاف أحمد جمال وفرح

شاركت المطربة بوسي متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت بوسي صورًا لها من داخل حديقة منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة كاجول، خطفت بها الأنظار.

حرص الجمهور على التفاعل مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "بسبوسة الفن"، "الحب والجمال"، "قمر يا بسبوسة"، "الجمال كله".

يذكر أن، المطربة بوسي قدمت مع المطرب سعد لمجرد أغنية "الشقاوة" لفيلم الشاطر " بطولة هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من الفنانين وضيوف الشرف خالد الصاوي وشيرين رضا ومحمد عبد الرحمن، وإخراج أحمد الجندي.

