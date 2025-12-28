مقتل 5 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بقيمة 54 مليون جنيه في المنوفية | صور

كتب- علاء عمران:

لقي 5 عناصر إجرامية مصرعهم في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، خلال حملة أمنية استهدفت بؤرًا إجرامية بنطاق محافظة المنوفية.

وأفادت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، بقيام بؤر إجرامية في عدد من المحافظات، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع خمسة عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في قضايا "مخدرات، سرقة بالإكراه، سلاح ناري، شروع في قتل"، وذلك بنطاق محافظة المنوفية، كما تم ضبط باقي عناصر تلك البؤر الإجرامية.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة بلغت نحو 375 كيلوجرامًا من (حشيش، هيدرو، شابو، هيروين، كوكايين)، إلى جانب 1360 قرصًا مخدرًا، وضبط 21 قطعة سلاح ناري متنوعة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 54 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.

