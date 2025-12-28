حملة تموينية تضبط طن دقيق و250 كيلو ملح بدون فواتير بالقليوبية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية حملة موسعة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المحافظة، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتكثيف التواجد الرقابي على المخابز والأسواق لضبط المخالفات.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، إن إدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة نفذت حملة مفاجئة بنطاق دائرة الإدارة، أسفرت عن ضبط مخبز سياحي غير مرخص لحيازته دقيق استخراج 72% بدون فواتير، حيث جرى تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد 20 شيكارة دقيق بإجمالي كمية بلغت 1000 كجم دقيق بدون فواتير دالة على مصدره.

وأضاف وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت أيضًا عن ضبط محل كشري لحيازته ملح بدون فواتير، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد 10 شكائر ملح، زنة الواحدة 25 كجم، بإجمالي كمية قدرت بـ 250 كجم ملح بدون فواتير تثبت مصدره.

وأوضح أنه جرى كذلك تحرير عدد 4 مخالفات تموينية متنوعة شملت (إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم نظافة أدوات العجن)، مشيرًا إلى استمرار الحملات التموينية لتحقيق الانضباط داخل الأسواق والمخابز.

وعلى صعيد آخر، أكد وكيل الوزارة أنه تم المرور على محطات الوقود بنطاق دائرة الإدارة، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، مع التنبيه على العاملين بالالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالمواد البترولية.