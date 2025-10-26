شيماء سيف تنشر صورا من حفل زفاف أحمد جمال وحفيدة الموجي

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها مجموعة صور من حفل زفاف الفنان أحمد جمال والفنانة فرح الموجي حفيدة الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي، الذي أُقيم مساء أمس وسط حضور عدد من نجوم الفن.

ونشرت شيماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "فرح الجميل أحمد جمال، ربنا يسعدكم يا رب ويحفظكم ويبارك لكم في حياتكم".

وظهرت شيماء في الصور برفقة الفنان أحمد جمال، والفنان أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا.

يُذكر أن شيماء سيف شاركت في موسم رمضان 2025 ببطولة مسلسل "إش إش"، إلى جانب مي عمر، ماجد المصري، إدوارد، هالة صدقي، انتصار، عصام السقا، محمد الشرنوبي، وإيهاب فهمي، والعمل من إخراج محمد سامي.

