"المهن التمثيلية" تنعى داوود عبدالسيد: ترك بصمة فكرية لا تُنسى

كتبت- منى الموجي:

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، في بيان صحفي، قبل قليل، المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم السبت 27 ديسمبر.

وجاء في بيان النقابة "ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة المهن التمثيلية برئاسة النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، المخرج الكبير داوود عبدالسيد، الذي رحل عن عالمنا بعد مسيرة فنية استثنائية، قدّم خلالها أعمالًا خالدة شكّلت علامة فارقة في تاريخ السينما المصرية والعربية، وترك بصمة إنسانية وفكرية لا تُنسى".

وتقدمت نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد ومحبيه وتلاميذه، وإلى الوسط الفني والثقافي كله، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كانت الكاتبة كريمة كمال زوجة الراحل، أعلنت الخبر عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وكتبت "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي داود عبدالسيد".