بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)

كتب : هاني صابر

12:57 م 27/12/2025 تعديل في 01:20 م
    الهام شاهين مع صفية العمري
    صفية العمري والهام شاهين
    الهام شاهين
    الهام شاهين وبوسي شلبي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس مع صديقاتها.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفل كريسماس مع الصديقات".

وظهرت إلهام شاهين في الاحتفالية بصحبة النجمتين لوسي وصفية العمري والإعلامية بوسي شلبي، وخلفهن شجرة وزينة الكريسماس.

وتغيب إلهام شاهين هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.

إلهام شاهين الكريسماس إنستجرام بوسي شلبي

