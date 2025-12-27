بعد تصدره التريند..صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمد خميس

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بالكريسماس مع صديقاتها.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حفل كريسماس مع الصديقات".

وظهرت إلهام شاهين في الاحتفالية بصحبة النجمتين لوسي وصفية العمري والإعلامية بوسي شلبي، وخلفهن شجرة وزينة الكريسماس.

وتغيب إلهام شاهين هذا العام عن التواجد في موسم دراما رمضان 2026.

وكانت آخر أعمال إلهام شاهين مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، ومن إخراج محمد سامي.