إعلان

فستان أسود.. ناهد السباعي تشارك في احتفالات الكريسماس

كتب- مروان الطيب:

10:00 ص 27/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    الفنانة ناهد السباعي
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تتألق من أحدث ظهور
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تحتفل بالكريسماس من أحدث ظور
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور على السوشيال ميديا
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تخطف الأنظار من أحدث ظهور
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي رفقة الأصدقاء
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي تستمتع بوقتها مع الأصدقاء
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي على انستجرام
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي في أجواء احتفالية بالكريسماس
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي مع أصدقائها
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي من أحدث ظهور على انستجرام
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي مع أحد الأصدقاء
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 16 صورة
    ناهد السباعي وسط أجواء احتفالية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة ناهد السباعي في احتفالات الكريسماس وقرب نهاية عام 2025.

نشرت ناهد السباعي صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها وسط أجواء احتفالية مع عدد من الأصدقاء.

اخر مشاركات ناهد السباعي الفنية

شاركت ناهد السباعي بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها فيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وفيلم "بنات الباشا" وعرضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

أعمال تنتظر عرضها ناهد السباعي قريبا

تشارك الفنانة ناهد السباعي ببطولة مسلسل "فوبيا" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نيرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

اقرأ أيضا:

رمضان 2026.. الصور الأولى من مسلسل "تحت الحصار" بطولة منة شلبي

شارك في "الفرسان" و"فوازير عمو فؤاد".. وفاة الممثل محمد عبده

ناهد السباعي نجوم الفن الكريسماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان