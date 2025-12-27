شاركت الفنانة ناهد السباعي في احتفالات الكريسماس وقرب نهاية عام 2025.

نشرت ناهد السباعي صور عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها وسط أجواء احتفالية مع عدد من الأصدقاء.

اخر مشاركات ناهد السباعي الفنية

شاركت ناهد السباعي بعدد من الأعمال الفنية مؤخرا منها فيلم "السادة الأفاضل" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وفيلم "بنات الباشا" وعرضا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

أعمال تنتظر عرضها ناهد السباعي قريبا

تشارك الفنانة ناهد السباعي ببطولة مسلسل "فوبيا" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم نيرمين الفقي، سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، إخراج رؤوف عبد العزيز.

