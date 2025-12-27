ناهد السباعي تنعى داوود عبدالسيد:"أحد أهم مخرجي السينما"

نعت الفنانة ناهد السباعي، المخرج الراحل داوود عبدالسيد الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونشرت ناهد السباعي، صورة تجمعها مع داوود عبدالسيد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الأستاذ الكبير داوود عبد السيد أحد أهم مخرجي السينما المصرية".

ويعد داوود عبدالسيد من مواليد 23 نوفمبر 1946 وحصل على بكالوريوس إخراج سينمائي من المعهد العالي للسينما عام 1967، وبدأ العمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام أهمها (الأرض) ليوسف شاهين، و(الرجل الذي فقد ظله) لكمال الشيخ، و (أوهام الحب) لممدوح شكري.

وقدم العديد من الأفلام التسجيلية أهمها (وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم 1976)، و(العمل في الحقل 1979)، و(عن الناس والأنبياء والفنانين 1980)، وأخرج فيلم (الصعاليك)، فيلم (أرض الخوف)، و (رسائل البحر).