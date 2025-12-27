أحدث ظهور لـ هنا الزاهد.. والجمهور يعلق (صور)

بعد تصدره التريند..صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمد خميس

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث ظهور لها.

ونشرت هنا، الصور التي ظهرت فيها بصحبة "كلبها"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الطقس البارد.. أقدام دافئة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "برنسيسة، قمر، مفيش أجمل منك، الجمال، إيه الحلاوة دي".

وتغيب هنا الزاهد عن الظهور بموسم دراما رمضان 2026 بعد تأجيل مسلسلها الجديد.

وكانت آخر أعمالها الفنية فيلم "الشاطر" من إخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، عادل كرم، مصطفى غريب، أحمد عصام السيد.