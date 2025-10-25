"قسمًا بالله محد فينا ساعدها".. منال سلامة تدافع عن ابنتها أميرة أديب

أول منشور من محمد سلام بعد إعلان عرض مسلسله كارثة طبيعية

نفت الفنانة منال سلامة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام عائلتها بمساعدة ابنتها الفنانة الشابة أميرة أديب، لدخول الوسط الفني.

وعن ابنتها أميرة أديب، قالت منال سلامة، في تصريحات لبرنامج "سبوت لايت": "مينفعش تاخد بنتي بذنب عيلتها، اللي أنت ممكن تبقى مختلف معاهم أو مبنحبهمش، هي بتحاسب على مشاريب عيلة أديب، رغم أنه قسما بالله ما في حد ساعدها ولا حتى دعمناها في الأول".

وطرحت الفنانة أميرة أديب مؤخرًا أغنيتها الجديدة "تصبيرة"، وذلك في تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد توقيع العقد بينهما، لتنضم إلى قائمة أبرز الأصوات الواعدة في المنطقة.

وتحمل الأغنية اسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - وندخل الفنانة الشابة وكاتبة الأغاني التي سبق وأصدرت 3 أغاني مستقلة أحدثت صدى واسعاً في حينها، مرحلة جديدة تحت راية Warner Music MENA.

