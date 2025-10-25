منة شلبي وحاتم صلاح وهايدي موسى.. 20 صورة لـ أحدث أفراح الوسط الفني

"أكبر رد اعتبار".. ماذا قال الجمهور عن ظهور محمد سلام باحتفالية "وطن السلام"

كتب- مروان الطيب:

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية عدد من الأخبار السعيدة منها زواج الفنانة منة شلبي من المنتج أحمد الجنايني، وزواج الفنانة هايدي موسى من الإعلامي الرياضي محمد غانم، والفنان حاتم صلاح.

هايدي موسى

احتفلت الفنانة هايدي موسى بزواجها من الإعلامي الرياضي محمد غنيم الجمعة، في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وظهر العروسين وهما يلتقطان صور رومانسية أمام سفح الأهرامات.

ونشرت هايدي موسى مقطع فيديو من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام وسط أجواء احتفالية.

وحاز الفيديو على تهنئة ومباركة متابعيها وكتبوا: "ألف مبروك، ربنا يسعد قلبك، فرحت لك من قلبي، أحلى مفاجأة".

منة شلبي

خرجت الفنانة منة شلبي عن صمتها إلى جانب زوجها المنتج أحمد الجنايني، وأعلنا زواجهما رسميا عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قسيمة زواج تحمل صورتهما والتوقيع أثارت جدلا كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية وسط تساؤلات حول صحة الخبر من عدمه.

وعلقت من شلبي على خبر زواجها وكتبت عبر صفحتها على "فيسبوك": "ها وقد أتممنا نصف ديننا، والله مانعرف إزاي".

كما احتفل المنتج أحمد الجنايني بزواجه من الفنانة منه شلبي وكتب الجنايني، في تعليق له من خلال حسابه على فيسبوك: "إحساس حلو إني أدخل أكتب براحتي بقى ومفيش على رأسي بطحة، وبخصوص إزاي بقى فالحب يصنع المعجزات".

حاتم صلاح

احتفل الفنان حاتم صلاح، مساء الخميس، بزواجه من خارج الوسط في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء ونجوم الفن المقربين من حاتم.

ونشر حاتم صلاح، عددا من مقاطع الفيديوهات من كواليس حفل الزفاف عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر حاتم في أحد الفيديوهات وهو يدخل في وصلة كوميدية مع عدد من أصدقائه ليفاجئ بعدها بوجود العروس من خلفه في لقطة رومانسية.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف الفنان حاتم صلاح المقام بقصر محمد علي.

وحضر من النجوم أحمد سعد ومحمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، ومحمد أسامة "أوس أوس"، وسبق أن حضرت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي.

