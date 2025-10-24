إعلان

أب لطفلين.. من هو زوج النجمة منة شلبي؟

كتب : مروان الطيب

09:55 م 24/10/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (2)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي من حفل جوي أوورد في الرياض (1)
  • عرض 24 صورة
    الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي خلال فعاليات مهرجان الجونة (4)_25
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (4)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي ووالدتها 3
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي ووالدتها
  • عرض 24 صورة
    الفنانة منة شلبي مع والدتها
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي
  • عرض 24 صورة
    مش هتجوز في السر.. منة شلبي ترد على شائعة زواجها
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي من ختام مهرجان الجونة السينمائي
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي من حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي بفستان ساحر في افتتاح الجونة
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (8)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (7)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (5)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي (10)
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي في حفل ختام مهرجان الجونة
  • عرض 24 صورة
    منة شلبي على ريد كاربت ختام مهرجان الجونة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر مقرب من النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني خبر ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور بصورة رومانسية تجمع بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني خارج مصر.

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن المنتج أحمد الجنايني:

1- أب ولديه ولد وبنت

2- بدأ مشواره الفني عام 2007 بمشاركته كمنتج فني ببرنامج "الشقة" عام 2007 تقديم الفنانة هند صبري.

3- تعاون مع الفنانة غادة عادل في مسلسل "الميزان" عام 2016.

4- شارك كمنتج منفذ بمسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018 بطولة الفنان أحمد عز.

5- تعاون مع الفنان ماجد الكدواني لأول مرة بفيلم "وقفة رجالة" عام 2021.

6- عرض له مؤخرا مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج والذي حقق نجاح كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

7- يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "فيها ايه يعني" بطولة الفنان ماجد الكدواني.

8- يتعاون مع النجم ماجد الكدواني للمرة الثالثة بمسلسل "سنة أولى طلاق المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

9- نفى زواجه من أيتن عامر.

10- شقيقه المنتج طارق الجنايني.

الفنانة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

اقرأ أيضا:

25 صورة من حفل زفاف الفنان حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

الجونة السينمائي.. صور وكواليس حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الثامنة (تغطية خاصة)

منة شلبي زواج منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني أحمد الجنايني زواج منة شلبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة