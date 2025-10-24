بـ شورت.. نسرين طافش تخطف الأنظار من أحدث ظهور في دبي

كشف مصدر مقرب من النجمة منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني خبر ارتباطهما رسميا بعد تسريب قسيمة زواج تحمل صورتهما خلال الساعات القليلة الماضية، مما أثارت جدلا كبيرا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحدث ظهور بصورة رومانسية تجمع بين الفنانة منة شلبي وزوجها المنتج أحمد الجنايني خارج مصر.

ونقدم لكم في هذا التقرير معلومات عن المنتج أحمد الجنايني:

1- أب ولديه ولد وبنت

2- بدأ مشواره الفني عام 2007 بمشاركته كمنتج فني ببرنامج "الشقة" عام 2007 تقديم الفنانة هند صبري.

3- تعاون مع الفنانة غادة عادل في مسلسل "الميزان" عام 2016.

4- شارك كمنتج منفذ بمسلسل "أبو عمر المصري" عام 2018 بطولة الفنان أحمد عز.

5- تعاون مع الفنان ماجد الكدواني لأول مرة بفيلم "وقفة رجالة" عام 2021.

6- عرض له مؤخرا مسلسل "كتالوج" بطولة الفنان محمد فراج والذي حقق نجاح كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

7- يعرض له بالسينمات حاليا فيلم "فيها ايه يعني" بطولة الفنان ماجد الكدواني.

8- يتعاون مع النجم ماجد الكدواني للمرة الثالثة بمسلسل "سنة أولى طلاق المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة

9- نفى زواجه من أيتن عامر.

10- شقيقه المنتج طارق الجنايني.

