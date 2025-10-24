إعلان

25 صورة من حفل زفاف الفنان حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

كتب : هاني صابر

02:04 م 24/10/2025
    اشرف زكي
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (4)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (5)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (6)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (7)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (8)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (9)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (10)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (11)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (12)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (13)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (2)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (15)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (16)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (17)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (18)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (19)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (20)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (14)
    روجينا
    كريم فهمي
    مصطفى غريب
    رقص مصطفى غريب بحفل زفاف حاتم صلاح (4)
    حفل زفاف الفنان حاتم صلاح (1)

احتفل الفنان حاتم صلاح، مساء أمس الخميس، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني بقصر محمد علي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل الزفاف بينهم أحمد السقا وكريم فهمي ومصطفى غريب وأحمد سعد وأشرف زكي وروجينا وأوس أوس ومحمد عبدالرحمن توتا.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

