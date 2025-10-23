بعد إثارة نجل محمد رياض الجدل.. تفاصيل فشل تقديم جزء ثان من "لن أعيش في

كتب- مصطفى صلاح

كشفت الفنانة أروى جودة عن استعدادها لإقامة حفل زفافها قريبًا، خلال لقائها مع منصة One Take على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أن الحفل الأول سيُقام في إيطاليا خلال شهر نوفمبر المقبل، وسيكون مقتصرًا على العائلة فقط، فيما يُقام الحفل الثاني في مصر بحضور أصدقائها وزملائها من الوسط الفني.

وقالت أروى جودة في حديثها: «فرحي في شهر 11 وهيكون مقتصر على العائلة والأصدقاء، وحفل مصر هيبقى أكبر شوية بحضور الناس اللي بحبهم من الوسط الفني».

وأشادت أروى بأجواء مهرجان الجونة السينمائي التي وصفتها بأنها «بسيطة ومش متصنّعة»، مضيفة: «المهرجان غني جدًا، وبيخلق فرص عمل في كل مراحل الإنتاج، وبيجمع الشباب اللي بيحبوا السينما في بيئة مليانة دعم وتعاون».

وحول إطلالتها هذا العام، أوضحت جودة أنها قررت الابتعاد عن الفساتين المصممة خصيصًا واختارت فساتين جاهزة، قائلة: "خفت آخد الريسك ونقعد نحضّر فستان شهور وفي الآخر ما يعجبنيش، والحمد لله الفساتين الجاهزة طلعت حلوة جدًا".

بهذا الظهور المميز، تواصل أروى جودة تألقها في المهرجانات الفنية الكبرى، مؤكدة حرصها على البساطة والصدق في اختياراتها الفنية والشخصية، لتظل واحدة من أكثر النجمات حضورًا وهدوءًا على السجادة الحمراء.