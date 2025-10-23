كتب-مصطفى حمزة:

أثار عمر محمد رياض، نجل الفنان محمد رياض، حالة من الجدل حول استعداده لتقديم جزء ثان من المسلسل الشهير "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي عرض في فترة التسعينات.

وتحدث عمر رياض، عن تقديمه دور يعد امتداد لشخصية "عبد الوهاب" التي قدّمها والده في الجزء الأول.

وكشفت المخرجة رباب حسين " المخرج المنفذ للمسلسل، وزوجة مخرجه المخرج الراحل أحمد توفيق"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن موقفها من المشروع الذي أعلن عنه عمر محمد رياض.

وكتبت: "أشيع أن هناك مشروع لعمل جزء ثاني لمسلسل لن أعيش في جلباب أبي وهذا ليس صحيحا".



وعن مصير المحاولات السابقة لتقديم جزء ثان من المسلسل، أوضحت: "وقد تحدثت مع الفنان المحترم الذي اعتبره ابنا بارا لي وضحك جدا، لأننا كنا نتحدث عن هذا المسلسل الأيقونة منذ يومين، وأشدنا بالكاتب العبقرى مصطفى محرم والسيناريو والحوار الذي لن يتكرر".

وتابعت: "ثم اليوم تحدثنا ثانية كيف أثير عمل المسلسل ونور الشريف عايش، هو ومصطفى محرم، ثم لم يتم المشروع، ثم من كام سنة أثير ثانية عمل المسلسل، ويكتبه الكاتب الشاب الدكتور حسين مصطفى محرم، وهذا حقه وأنا أخرجه على أن تقوم ببطولته عبله كامل ومحمد رياض بمنظور اليوم، ثم توقف المشروع لعدم عثورنا على عبلة بكل الطرق".

واختتمت المخرجة رباب حسين: "وأخيرا أنا ضد الأجزاء، وعندما ينجح عمل إخراج العظيم أحمد توفيق، وكتابة العظيم مصطفى محرم، وبطولة الفنان الذب لن يتكرر نور الشريف، وحبيبتي العظيمة عبلة كامل، وابني محمد رياض، فلن يكون هناك نجاح مثل هذا النجاح، وأرجو إغلاق هذا الموضوع تماما ونبحث عن الجديد إن كان هناك جديد".

يذكر أن "لن أعيش في جلباب أبي"، هو معالجة درامية لرواية الكاتب إحسان عبد القدوس، وقدمه للتلفزيون الكاتب مصطفى محرم، وأخرجه أحمد توفيق. وشارك في بطولته: نور الشريف، عبلة كامل، رشوان توفيق، عبد الرحمن أبو زهرة، مخلص البحيري، فاروق الرشيدي، سهير الباروني، حنان ترك، محمد رياض، ياسر جلال، وفاء صادق، ناهد رشدي، منال سلامة، كوثر العسال، مصطفى متولي