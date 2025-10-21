بعد وفاة والدة أمير عيد.. كايروكي تؤجل حفلها والجمهور يطالب بإلغائه
كتب : مصطفى حمزة
أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، وذلك بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.
ونشر الفريق عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بوستر الحفل، وكتب: "تم تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة ٣١ أكتوبر".
وقوبل القرار برد فعل قوي من متابعي الفريق، على التأجيل، إذ توالت التعليقات، ومنها: " تتلغي كمان، ربنا يصبر أمير يارب ويرحم والدته"، و "خلاص يعني الأسبوع ده هو اللي هيهون؟ جماعة المفروض تتلغي خالص، إزاي أصلا هيبقي لينا نفس؟ تضامنا واحتراما لظروف أمير عيد المفروض الجمهور يطلب أنها تتلغي" .
وعلق جمهور الفريق: "الغوها أفضل اكيد، أسبوع واحد مش كفاية إنه ياخد وقته في التعافي وأكيد محدش هيعترض، الله يصبر قلبه ويرحمها برحمته"،و "ما تلغوها عادي كلنا موافقين".
وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 1150، و 1600، و 2000، و 3000 جنيه.
وتلقى الفنان أمير عيد، العزاء في والدته الراحلة، مساء أمس الإثنين، في مسجد الفاروق بالمعادي.