بعد وفاة والدة أمير عيد.. كايروكي تؤجل حفلها والجمهور يطالب بإلغائه

أعلن فريق كايروكي، تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته الجمعة المقبل الموافق 4 أكتوبر، وذلك بسبب وفاة والدة قائد الفريق الفنان أمير عيد.

ونشر الفريق عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، بوستر الحفل، وكتب: "تم تأجيل حفلة كايروكي في الملاهي آرينا ليوم الجمعة ٣١ أكتوبر".

وقوبل القرار برد فعل قوي من متابعي الفريق، على التأجيل، إذ توالت التعليقات، ومنها: " تتلغي كمان، ربنا يصبر أمير يارب ويرحم والدته"، و "خلاص يعني الأسبوع ده هو اللي هيهون؟ جماعة المفروض تتلغي خالص، إزاي أصلا هيبقي لينا نفس؟ تضامنا واحتراما لظروف أمير عيد المفروض الجمهور يطلب أنها تتلغي" .⁩

⁨وعلق جمهور الفريق: "الغوها أفضل اكيد، أسبوع واحد مش كفاية إنه ياخد وقته في التعافي وأكيد محدش هيعترض، الله يصبر قلبه ويرحمها برحمته⁩"،و "ما تلغوها عادي كلنا موافقين".

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 1150، و 1600، و 2000، و 3000 جنيه.

وتلقى الفنان أمير عيد، العزاء في والدته الراحلة، مساء أمس الإثنين، في مسجد الفاروق بالمعادي.