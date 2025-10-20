اليوم.. أمير عيد يتلقى العزاء في والدته

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة نسرين طافش الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت نسرين بإطلالة جريئة وملفته، مرتدية فستان أنيق، كشف عن جمالها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال العالم"، "جمال أناقه وحلاوة ولطافة"، "ست الناس"، "قمر يا نيسو".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

