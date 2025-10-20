اتحاد المبدعين العرب يمنح محمد صبحي وسام التفرد في الإبداع

الليلة.. مصطفى هريدي يكشف أسباب ابتعاده عن الفن لسنوات في "واحد من الناس"

أعلن اتحاد المبدعين العرب "عضو الأمم المتحدة العضو الدائم لملتقى الاتحادات بجامعة الدول العربية"، منح الفنان الكبير محمد صبحي وسام التفرد في الإبداع الثقافي.

ومنح اتحاد المبدعين العرب، الوسام إلى النجم محمد صبحي تقديرا لمسيرته الثرية التي جسد خلالها أسمى معاني الفن الأصيل القائم على القيم والمبادئ، ليؤكد أن رسالته لم تكن يوما مجرد ترف فني،بل كانت وما زالت مشروعًا ثقافيًا وإنسانيًا متكاملًا.

وأكد الاتحاد، في بيان اليوم الإثنين، أن الفنان محمد صبحي، حمل منذ بداياته مسؤولية تقديم فن راقٍ ينهض بالوعي ويؤصل للقيم الأصيلة في المجتمع، مقدما مسرحا فكريا يوازن بين المتعة والرسالة، وبين الترفيه والوعي ليؤكد أن الفن رسالة وضمير حي، وأن الإبداع الحقيقي هو ما يترك أثرا باقيا في العقول والقلوب.

وقال د. أحمد نور "رئيس اتحادي المبدعين العرب والإعلاميين العرب": "الفنان محمد صبحي ليس مجرد نجم كبير، بل هو رمز للتنوير وأيقونة عربية حملت على عاتقها رسالة الفن الأصيل، ولقد قدم طوال مسيرته نموذجا فريدا للفنان الملتزم الذي يزرع الوعي ويؤصل القيم والمبادئ التي تحتاجها أمتنا اليوم أكثر من أي وقت مضى، نحن في اتحاد المبدعين العرب إذ نمنحه وسام التفرد في الإبداع الثقافي، فإننا نكرم مسيرة استثنائية تمثل فخرا لكل عربي".

وأضاف: "يسر الاتحاد أن يمنح الفنان الكبير محمد صبحي أيضا العضوية الفخرية لاتحاد المبدعين وتبعية الأمم المتحدة، ليكون لسان الفن والثقافة العربية في المحافل الدولية، وليشارك باسم المبدعين والمثقفين العرب في صناعة القرار العالمي في مجال الثقافة والفنون، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الثقافة والفن هما ركيزتان أساسيتان في بناء السلم والتنمية المستدامة".

وأوضح الاتحاد، أن هذا التكريم تتويج لمسيرة مليئة بالإنجازات التي تجاوزت حدود الفن لتصبح مشروعا وطنيا وثقافيا متكاملا، ورسالة وفاء لمبدعٍ حمل همومها، وإلهاما للأجيال القادمة بأن الفن القائم على المبادئ هو السبيل لصناعة النهضة الحضارية.

من جانبه، عبر الفنان محمد صبحي عن سعادته بالتكريم قائلا: "سعدت سعادة بالغة بهذا الاختيار، وما زاد سعادتي حيثيات التكريم وأسبابه، فهو فرصة كبيرة لاستكمال رسالتي الفنية والثقافية، فالثقافة والفنون رافدان لبناء الإنسان والحضارة، والثقافة والفنون ليست مجرد تراث من العادات والتقاليد، بل هي روح الشعوب وهويتها التي تعكس تاريخها وتطلعاتها، ومن خلال هذه الروح يمكن للثقافة أن تلعب دورا محوريا في التقريب بين الشعوب والحضارات وتعزيز التفاهم المتبادل وبناء عالم أكثر تسامحا وتعاونا".

ووجه صبحي، الشكر لاتحاد المبدعين العرب برئاسة أحمد نور، قائلا: "أعتز بهذا الكيان العربي العالمي الذي يمتد تاريخه لأكثر من ربع قرن، سالكا دروب الثقافة وبناء الإنسان وتعزيز العلاقات الثقافية العربية، ولإتاحة الفرصة كفنان مصري عربي أن يواصل نشر قناعاته الراسخة بأن الفن والثقافة يصنعان الإنسان والحضارات".

يذكر أن هذا الاختيار جاء ضمن الفعاليات الرفيعة المستوى التي يقيمها الاتحاد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن يقام حفل التكريم على مسرح سنبل بالقاهرة في 20 نوفمبر المقبل.