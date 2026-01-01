إعلان

بالصور- فؤاد ورامي عياش ومصطفى حجاج.. احتفال النجوم ليلة رأس السنة

كتب : مروان الطيب

09:16 م 01/01/2026
    الفنان رامي عياش
    الفنانة كارمن سليمان
    رامي عياش مسرح على الحفل
    الفنان مصطفى حجاج
    رامي عياش من كواليس الحفل
    كارمن سليمان
    النجم محمد فؤاد
    محمد فؤاد يشعل أجواء الحفل
    كواليس حفل ليلة رأس السنة
    محمد فؤاد
    رامي عياش
    مصطفى حجاج والجمهور
    مصطفى حجاج

احتفل المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور بنجاح حفل رأس السنة الذي أحياه عدد من نجوم الغناء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، أمس الأربعاء.

ونشر وليد منصور صور من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، وأوضح خلالها مشاركة نخبة من ألمع نجوم الغناء في مصر والوطن العربي هم النجم محمد فؤاد، الفنان رامي عياش، الفنان مصطفى شعبان، الفنانة كارمن سليمان.

ووجه وليد منصور الشكر والتحية لكل من شارك في إنجاح الحفل وكتب: "شكرا لله على كل نعمه، الحمد لله نهاية سعيدة وبداية سنة جديدة".

آخر مشاركات وليد منصور الفنية

كانت آخر مشاركات وليد منصور كمنتج بفيلم "كازابلانكا" بطولة الفنان أمير كرارة عام 2019.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، والسطو على شحنة ألماس كبيرة. وشارك ببطولة الفيلم كل من غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي.

