تركي آل الشيخ ينشر صور جديدة من حفل أنغام في موسم الرياض

"ضحك ولعب وحب".. مي عمر ومحمد سامي ضيفا آبلة فاهيتا في"ليلة فونطاستيك مع

فستان جريء وانوثة العشرينات.. هيفاء وهبي تودع عام 2025 في أبو ظبي

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان هاني رمزي، عزاء والدته، الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وجاء من أبرز الحضور الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

اقرأ أيضا:

فيديو وصور.. لحظة سقوط ناصيف زيتون على خشبة المسرح بـ حفله الأخير

سامح حسين: ماكنتش متوقع نجاح "راجل وست ستات" ومش عارف ليه مبعملش مسلسلات في رمضان؟