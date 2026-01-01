إعلان

محمود سعد وأكرم حسني وهنيدي.. النجوم في عزاء والدة الفنان هاني رمزي

كتب : مروان الطيب

08:13 م 01/01/2026 تعديل في 08:20 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    كواليس عزاء والدة الفنان هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    محمد هنيدي يصل عزاء والدة هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    محمود سعد يصل عزاء والدة الفنان هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    عزاء والدة هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    بدء عزاء والدة الفنان هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    النجم محمد هنيدي
  • عرض 11 صورة
    الفنان أكرم حسني
  • عرض 11 صورة
    الإعلامي محمود سعد
  • عرض 11 صورة
    توافد النجوم وشخصيات عامة على عزاء والدة هاني رمزي
  • عرض 11 صورة
    أكرم حسني في عزاء والدة الفنان هاني رمزي

تصوير- هاني رجب:

يستقبل الفنان هاني رمزي، عزاء والدته، الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وجاء من أبرز الحضور الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

هاني رمزي يودع والدته برسالة مؤثرة

ودع الفنان هاني رمزي، والدته، بكلمات مؤثرة، التي رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض.

ونشر هاني رمزي، عبر صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، صور له مع والدته الراحلة.

وكتب رمزي: "أمي سابتني وراحت السما، ست الحبايب وروح قلبي وأحن قلب عليا، مش عارف إزاي الأيام هتبقى عاملة إزاي من بعدك يا أمي، الله يرحمك يا أمي وينيح روحك يا حبيبتي".

