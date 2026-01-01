إعلان

شقيق عادل إمام يقدم واجب العزاء في والدة هاني رمزي

كتب : مروان الطيب

08:27 م 01/01/2026
تصوير- هاني رجب:

حرص عصام إمام شقيق النجم عادل إمام على حضور عزاء والدة الفنان هاني مزي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وتوافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على العزاء منهم الفنان أحمد عز، الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته

انهار الفنان هاني رمزي أثناء تشييع جثمان والدته حزنا على فراقها، ولم يتمالك نفسه وأجهش في البكاء في وداعه الأخير لها وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

عصام إمام يواسي هاني رمزي وفاة والدة هاني رمزي عزاء والدة هاني رمزي الفنان هاني رمزي كنيسة أبي سيفين في التجمع الأول

