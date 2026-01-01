فستان جريء وانوثة العشرينات.. هيفاء وهبي تودع عام 2025 في أبو ظبي

تصوير- هاني رجب:

حرص عصام إمام شقيق النجم عادل إمام على حضور عزاء والدة الفنان هاني مزي، الذي يقام مساء اليوم الخميس بكنيسة أبي سيفين في التجمع الأول.

وتوافد عدد كبير من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة على العزاء منهم الفنان أحمد عز، الإعلامي محمود سعد، الفنان أكرم حسني، الفنان محمد هنيدي، إلى جانب عدد من السياسيين والشخصيات العامة.

انهيار هاني رمزي في جنازة والدته

انهار الفنان هاني رمزي أثناء تشييع جثمان والدته حزنا على فراقها، ولم يتمالك نفسه وأجهش في البكاء في وداعه الأخير لها وسط مواساة الأهل والأصدقاء.

