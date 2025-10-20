أعربت الفنانة دينا فؤاد عن سعادتها بالمشاركة في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أُقيمت أمس الأحد، احتفالًا بالذكرى الـ 42 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات والشخصيات العامة.

وقالت دينا فؤاد في أول تعليق لها عقب مشاركتها: "اتشرفت إنّي شاركت في الندوة التثقيفية لانتصارات أكتوبر بحضور السيد رئيس الجمهورية، وكان شرف كبير ليا إني أشارك وأتكلم عن هذا الحدث العظيم اللي كلنا بنفخر بيه دايمًا، إضافة إلى الحديث عن المرحلة الجديدة بقيادة سيادة الرئيس."

وخلال كلمتها أمام الحضور، أوضحت الفنانة دينا فؤاد أنها تمثل "النصف الثاني من الحكاية"، قائلة: "أنا شهدت مرحلة مختلفة مليانة تحديات مرت بيها مصر خلال السنين اللي فاتت، وأنا شاهدة على المرحلة التانية من حكاية الوطن، بكل ما فيها من تحديات من سنة 2011، من الإرهاب، لجائحة كورونا، للأزمات الاقتصادية والحروب اللي بيشهدها العالم."

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

اقرأ أيضا..

يسرا وحسين فهمي يخطفان الأنظار في اليوم الرابع بمهرجان الجونة السينمائي (صور)

أسماء جلال تتألق في رابع أيام الجونة بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء - صور